Ferrari contro l'AIA dopo il caso Pongracic: "La tecnologia è importante, ma deve funzionare"

Dopo le polemiche per il gol annullato al difensore contro il Como, il dg viola torna sul caso e chiede più affidabilità tecnologica.

La Fiorentina torna a far sentire la propria voce sul tema degli arbitraggi. A intervenire è stato il direttore generale viola Alessandro Ferrari, che ha lanciato una frecciata sul funzionamento delle tecnologie utilizzate nel calcio, con un riferimento al recente episodio che ha coinvolto Marin Pongracic nella sfida contro il Como.

Le parole del dirigente sono arrivate al Viola Park, durante la presentazione della terza edizione del Corso di Alta Formazione in Sport Management, sostenibilità e nuove tecnologie. In occasione dell'evento, Ferrari è stato stuzzicato sulla possibilità di mandare qualche arbitro «distratto» a seguire il corso. La risposta, pronunciata con ironia, è stata netta: "Le nuove tecnologie sono importanti, vanno sapute usare bene e soprattutto devono funzionare".

Il caso Pongracic e il fuorigioco semiautomatico

Dietro la battuta del direttore generale c'è un episodio che ha lasciato strascichi in casa viola: l'annullamento del secondo gol di Pongracic contro il Como. La Fiorentina aveva chiesto chiarimenti alla Lega Calcio, ricevendo una spiegazione legata all'impossibilità di utilizzare alcune telecamere necessarie al funzionamento del fuorigioco semiautomatico.

Una vicenda che ha alimentato le perplessità della società sull'affidabilità del sistema tecnologico in una fase decisiva della partita. Il riferimento di Ferrari è stato quindi un modo per ribadire, senza rinunciare all'ironia, un concetto preciso: gli strumenti tecnologici possono rappresentare un supporto fondamentale per le decisioni arbitrali, ma devono essere utilizzati correttamente e garantire il funzionamento previsto.