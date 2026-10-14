Tresoldi e l'occasione mancata per la Fiorentina: "Ho fatto un provino con la viola ma sono stato scartato"

L'attaccante del Brugge incanta a San Siro con una tripletta: "Su di me c'erano anche Milan, Juve e Atalanta, ma nessuno mi ha preso"

Una serata da protagonista assoluto per Nicolò Tresoldi, che ha lasciato il segno a San Siro con tre reti decisive nella vittoria per 4-3 del Brugge contro l’Inter in Champions League. Una prestazione straordinaria per l’attaccante, che ha potuto festeggiare davanti a familiari e amici, proprio nello stadio in cui sognava di giocare anche da tifoso del Milan. La sua prova riporta inevitabilmente alla memoria un’occasione mancata dalla Fiorentina.

Quel provino che non portò a un accordo

Il talento di Tresoldi non è emerso soltanto grazie alla notte di San Siro. Da tempo il centravanti è considerato uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Eppure, prima di affermarsi all’estero, il suo percorso in Italia era stato caratterizzato da diversi provini senza esito positivo.

Lo stesso attaccante aveva raccontato nel 2022 di aver cercato un’opportunità in alcune delle principali società italiane: "In Italia ho fatto tantissimi provini: Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Fiorentina, ma mi hanno sempre scartato alla fine".

Tra le squadre che non decisero di puntare su di lui c’era dunque anche la Fiorentina. Una valutazione che oggi, alla luce della crescita del giocatore e della tripletta realizzata contro l’Inter, assume un significato diverso e alimenta i rimpianti per un’occasione che il club viola non ha saputo cogliere.