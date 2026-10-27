Corsport: "Ranieri prova il rientro in gruppo Vanoli studia la formazione: tre ballottaggi da risolvere"

Ndour e Fagioli verso la conferma, Brescianini sfida Oulai a centrocampo. In attacco Njie è avanti su Gonçalves, Mastantuono e Pellegrino favoriti.

La Fiorentina è al lavoro per preparare la sfida contro l'Atalanta, in programma giovedì, e deve fare i conti con alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche dei propri giocatori. Dopo la seduta di scarico svolta ieri in seguito alla partita contro l'Inter, l'attenzione è rivolta soprattutto a Luca Ranieri, che potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già nella giornata di oggi.

Restano invece da valutare le condizioni di Marin Pongracic, uscito nell'ultima gara per un problema al flessore. Per il difensore sono previsti accertamenti, ma la sua presenza contro i bergamaschi appare in dubbio. Anche Arthur Atta non ha ancora recuperato dal sovraccarico strutturale all'addome.

Fiorentina, Dragusin e Viery verso la conferma in difesa

In attesa di capire se Ranieri sarà a disposizione, come scrive il Corriere dello Sport, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Dragusin e Viery. Quest'ultimo potrebbe così avere un'altra opportunità dal primo minuto, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Valdepeñas a sinistra e Jimenez a destra.

A centrocampo, le indicazioni portano verso la presenza di Ndour e Fagioli. Rimane però aperta la sfida per un'altra maglia tra Brescianini e Oulai: la scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni di Vanoli in vista dell'impegno contro l'Atalanta.

Mastantuono e Pellegrino dal primo minuto, Njie favorito su Gonçalves

Anche in attacco ci sono alcune indicazioni sulle possibili scelte iniziali. Mastantuono dovrebbe essere confermato titolare e affiancato da Pellegrino, mentre per completare il reparto Njie sembra al momento in vantaggio su Gonçalves, che sta ancora cercando di ritrovare la condizione migliore.

Sono dunque diversi i dubbi da sciogliere per Vanoli prima della partita di giovedì. Le prossime ore saranno importanti soprattutto per verificare i recuperi degli indisponibili e definire le ultime scelte in vista della sfida contro i nerazzurri.