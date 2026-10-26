Merlo: "Ieri la partita l'ha persa l'allenatore. Fagioli lo schiererei mezz'ala come fa Mancini"

Le parole dell'ex centrocampista viola

L'ex viola, Claudio Merlo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, dove ha analizzato la prestazione della Fiorentina a San Siro. Queste le sue parole:

"Non si può perdere una partita come quella di ieri, in cui eri in vantaggio al 90'. Non c'è personalità e carattere. Adesso la classifica si fa sempre più brutta. E non capisco come mai Vanoli cambi sempre Mastantuono, l'unico uomo di classe che hai in campo. Anche Jimenez è uno che non deve uscire. Io penso che la partita di ieri l'abbia persa l'allenatore. Mastantuono, ripeto, non si deve mai togliere. E poi sostituire Jimenez per rispolverare Dodo non è una mossa che mi è piaciuta. Ora non so come questa squadra può ripartire. Altra cosa che mi chiedo: come mai Fagioli gioca sempre davanti alla difesa? Io lo schiererei come mezz'ala, nello stesso ruolo in cui lo schiera in Nazionale Mancini".

Sull'attacco: "Beto sembra un masso in questo momento. Ma anche Pellegrino fa fatica, è uno bravo di testa ma è poco utilizzabile. In generale serve un po' più di cattiveria in questa squadra, devono aver voglia di mangiare gli avversari"