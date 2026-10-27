Ultime dai campi TMW: Fiorentina-Atalanta, scelte sorprendenti di Vanoli: novità in difesa e a centrocampo

Le assenze obbligano il tecnico viola a rivedere la difesa, mentre a centrocampo si candidano Oulai e Gonçalves

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta:

Come arriva la Fiorentina

Oltre ad una classifica sempre più preoccupante, Paolo Vanoli dovrà fare i conti anche con un’infermeria che sta iniziando a riempirsi. Contro l’Atalanta, infatti, la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Pongracic e, in attesa di capire se Ranieri ce la farà almeno ad essere a disposizione, il ruolo di difensore centrale al fianco di Dragusin sarà occupato da Viery. A completare il reparto, davanti a De Gea, Jimenez confermato a destra mentre a sinistra è ballottaggio tra il giovane Valdepenas, uscito frastornato dal crash test di San Siro, e Dodo. In mezzo occhio alla rivoluzione perché Oulai e Gonçalves, rimasti 90 minuti in panchina a Milano, potrebbero partire entrambi titolari: il portoghese nel ruolo di trequartista, mentre l’ivoriano consentirebbe a Ndour di rifiatare, con Fagioli confermato come play. Sulle corsie esterne dell’attacco Gnonto dovrebbe sostituire un appannato Njie, a destra invece Mastantuono è intoccabile e sarà ancora una volta titolare. Davanti, l’ingresso horror contro l’Inter di Beto dovrebbe favorire ancora una volta Pellegrino.

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta è alla ricerca di una vera svolta e soprattutto dei primi punti in trasferta dopo 3 sconfitte su tre gare esterne. Sarri va verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Obric che potrebbe ancora giocare (se non dovesse farcela Scalvini) e Kristensen in mezzo mentre sulle fasce Zappacosta giocherebbe al posto di Bellanova mentre a sinistra confermato Bernasconi; a centrocampo confermato Ederson mentre scalpita Pasalic al posto di Gaetano. Davanti confermati Elmas e De Ketelaere, ma occhio al ballottaggio tra Rowe e Zalewski. Davanti Krstovic.

Fiorentina (4231): de Gea;Jiménez, Dragusin, Viery, Dodò; Inao Oulaï, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino

Atalanta (4231): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi, Pasalic, Éderson;De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic

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