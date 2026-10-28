La Fiorentina di Andreazzoli domina in Youth League: vittoria con un travolgente 5-0 al Septemvri Sofia

I viola dominano in Youth League: gol di Croci e poker di Forte

La Fiorentina Primavera parte con il piede giusto nel secondo turno del percorso Campioni Nazionali di UEFA Youth League. Al Viola Park i ragazzi di Aurelio Andreazzoli superano con un netto 5-0 il Septemvri Sofia, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Grande protagonista della serata è Forte, autore di un poker che spacca la partita e regala ai viola un margine larghissimo in vista del ritorno. A completare il tabellino dei marcatori è Croci, per una Fiorentina che chiude l’andata con cinque reti all’attivo e nessuna subita.

Il ritorno è in programma la prossima settimana in Bulgaria. La squadra che riuscirà a superare il turno affronterà nel terzo turno la vincente del confronto tra Dinamo Tbilisi e Copenaghen.