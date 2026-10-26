Il talento di Rubino sboccia in Serie B: 3º gol di fila, ha portato alla Carrarese 6 dei 7 punti totali

Rubino vola in Serie B

La carrarese ha svoltato con il cambio di allenatore: salutato Cioffi e arrivato Pagliuca la squadra toscana ha cambiato marcia. E con lei anche il giovane della Fiorentina Tommaso Rubino.Rubino infatti aveva iniziato questa stagione ai margini della squadra toscana ma con Pagliuca ha giocato in tutte e 3 le partite e soprattutto è andato a segno in tutte e 3 le partite. Ieri è arrivato anche il gol con il Palermo che però non è servito a portare punti. Al contrario dei primi 2 gol che sono stati decisivi per portare alla Carrarese 6 dei 7 punti conquistati fin qui