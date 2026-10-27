Polverosi attacca la Fiorentina: "Per un sovraccarico all’addome si sta fuori 40 giorni? Troppo silenzio"

Polverosi critica la gestione di Atta e Oulai

A Lady Radio, il giornalista del Alberto Polverosi ha espresso forti perplessità sulla gestione di Arthur Atta e Oulaï da parte della Fiorentina. Nel mirino soprattutto i tempi di recupero del francese e il poco spazio concesso all'ivoriano, rimasto in panchina nelle ultime due gare. Parole dure nei confronti della società e di Vanoli, con alcuni interrogativi che, secondo Polverosi, restano senza risposta.

"È assurdo che passi sotto silenzio una cosa così clamorosa. Qual è il problema di Atta? L’unico che ne ha parlato è stato Vanoli, che ha riferito di un “sovraccarico all’addome”. Ma per un sovraccarico all’addome si sta fuori 40 giorni? Una lesione di secondo grado in 40 giorni guarisce. Perché nessuno dice nulla?

Atta è stato un disastro sempre, tranne che a Venezia, gara in cui c’erano tanti demeriti dei lagunari. Poi il francese è sempre stato decisamente insufficiente. Come si fa a parlare di sovraccarico all’addome e poi fermarsi lì? Su Atta avete investito 40 milioni di euro! Non è una cosa normale, nemmeno in Bulgaria fanno una roba del genere".

"Oulaï? Troppo istintivo, deve crescere, tutto quello che si vuole, ma perché non si vede più? Fuori a fine primo tempo col Genoa… e dopo? Fine, due panchine di fila. Fagioli a San Siro stava boccheggiando, l’avrebbe visto un bambino, ha fatto la peggiore partita da quando è a Firenze. Perché non Oulaï, allora? È una grande sciocchezza di Vanoli.

L’ivoriano è stato pagato 30 milioni, perché sta fuori? Anche qui c’è del non detto, che si ritorce contro la Fiorentina".