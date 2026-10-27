Moretto: "Da qui a fine anno la Fiorentina ascolterà le offerte che arriveranno per David De Gea"

L'esperto di mercato apre a scenari di cessione tra la Fiorentina e il suo capitano

Autore di un inizio di stagione tra alti e bassi, David De Gea è impegnato a cercare di risollevare la situazione della Fiorentina che si ritrova nuovamente in zona retrocessione. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha ribadito all'interno di una delle sue dirette sui social che la posizione del capitano della Fiorentina non è cosi stabile.

"Da qui a fine anno la Fiorentina ascolterà le offerte che arriveranno per David De Gea"

Un'apertura quasi totale alla cessione da parte della Fiorentina che conferma le intenzioni di non voler continuare a lungo il rapporto con il portiere spagnolo.