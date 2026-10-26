Chivu su Dragusin: "Radu ha bisogno di tempo e di fiducia. La Fiorentina merita un'altra classifica"

L'allenatore dell'Inter analizza il momento del difensore romeno dopo il lungo infortunio e sottolinea i progressi della squadra viola

Cristian Chivu manda un messaggio di fiducia a Radu Dragusin e guarda con attenzione al percorso del difensore romeno, chiamato a ritrovare la migliore condizione dopo un lungo periodo lontano dal campo. Il tecnico dell'Inter sottolinea l'importanza di concedergli tempo e continuità, senza mettere fretta a un giocatore che sta cercando di recuperare il ritmo partita.

«Ha bisogno di fiducia e partite»

«Radu è Radu. Torna dopo un lungo infortunio, ha bisogno di fiducia, di tempo e di partite», ha dichiarato Chivu, evidenziando come il recupero passi anche dalla possibilità di giocare con regolarità e ritrovare gradualmente le proprie certezze.

L'allenatore nerazzurro ha poi allargato il discorso alla Fiorentina, soffermandosi sulle prestazioni della squadra al di là dei risultati ottenuti finora. «Mi sembra che stia migliorando partita dopo partita. Radu gioca in una squadra ambiziosa, una buona squadra, e la posizione in classifica non rispecchia il loro gioco».

Parole che riconoscono il valore del gruppo viola e i progressi mostrati sul campo, nonostante una classifica che, secondo Chivu, non rende pienamente giustizia a quanto espresso dalla squadra.

«Deve essere paziente»

Il messaggio rivolto a Dragusin è soprattutto un invito a proseguire il proprio percorso senza fretta, concentrandosi sul lavoro quotidiano e sulla crescita partita dopo partita.

«Deve essere paziente e dare il meglio di sé», ha concluso Chivu, ribadendo l'importanza di affrontare questa fase con fiducia e determinazione.