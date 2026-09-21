La Gazzetta dello Sport promuove la gara di Doveri: "Niente rigore su Njie, decisione corretta"

Dopo un primo tempo con pochi fischi, nella ripresa è più fiscale: "Giusti i gialli a Mastantuono e Ranieri, severo su De Gea".

Buona la direzione di gara di Fiorentina-Napoli: l'arbitro Doveri non ha avuto troppi problemi nel gestire la partita tra i viola e i partenopei. Per la Gazzetta dello Sport la prova del direttore è da 6,5.

LA MOTIVAZIONE

«Doveri fischia poco ed è dunque allineato al metro arbitrale di stagione, anche se nella seconda parte diventa più fiscale. Al 19’ p.t. contatto in area Napoli tra Rrahmani-Njie: è scontro fortuito tra teste, il viola resta giù ma non c’è fallo. Puliti Dragusin in chiusura su Hojlund e Ranieri su Lucca. Giusti i gialli a Mastantuono e Ranieri, severo quello su De Gea per perdita di tempo: da lì in poi Doveri conta i secondi sulla rimessa dal fondo con zelo anche eccessivo».