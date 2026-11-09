Calvarese spiega: “Ci sta non assegnare il rigore di Joao Mario. Il braccio resta fermo e palla inattesa”

Per Calvarese non c’è rigore su Joao Mario

L’ex arbitro Calvarese ha analizzato l’episodio del fallo di mano di Joao Mario in Fiorentina-Juventus, queste le sue parole:

“Innanzitutto non si sta opponendo al tiro e per me non si aspetta nemmeno che il pallone gli arrivi tanto è che gli rimbalza nei piedi, se se lo fosse aspettato credo che lo avrebbe allontanato di prima intenzione.

Inoltre il braccio di Joao Mario resta sempre fermo nella stessa posizione, non va incontro alla palla, solo alla fine prova ad allontanarlo. Io penso che sia sostenibile la decisione di non assegnare rigore.”