Brovarone: "Il rendimento di Dragusin è preoccupante, è un giocatore modesto. A Gennaio serve un difensore"

Il commento di Bernardo Brovarone nel day after di Fiorentina-Juventus

Dopo il 2-2 tra Fiorentina e Juventus che ha riporta la Fiorentina fuori dalla zona retrocessione, Bernardo Brovarone ha commentato il pareggio del Franchi ai microfoni di Radio Bruno.

Sulle pecche di Dragusin e della fase difensiva:

"Dragusin è un giocatore che non ho mai ritenuto da Tottenham o da Juventus, è una situazione da gestire con freddezza e competenza e tranquillità massima. La Fiorentina è obbligata a riscattare il calciatore per circa 20 milioni al verificarsi di determinate condizioni che si stanno verificando. Non so se è uno a cui si deve affiancare un giocatore più affidabile tipo Pongracic. Per me è molto preoccupante come rendimento, lo ritengo un giocatore veramente modesto. Accanto si è trovato un giocatore molto giovane che viene dal Brasile ed è una cultura del ruolo differente. In lui sto vedendo degli errori madornali che fa quando azzarda e quando è in uscita. Andate a rivedervi il gol e vedrete che Dragusin marca l'aria e non guarda Woltemade ma è a 5m di distanza. È incredibile il senso di imbarazzo del difensore su quel gol. Lo conosco molto bene Dragusin, è stato un peccato che si sia rotto il ginocchio al Tottenham appena arrivato. Su De Gea non si deve agire per riconoscenza, penso sia un portiere che se ben riparato cede molto meno alle sue leggerezze. Esco con una partita vibrante e divertente e una Fiorentina nettamente diversa come prestazioni. Attenzione a Brescianini che se sta bene può fare molto comodo. L'ho visto con le gambe sciolte, ieri mi ha sorpreso e ho notato una freschezza atletica e una fiducia che gli è stata data dall'allenatore. È un giocatore di rendimento e che può fare dei gol"

Su Oulai:

"Nel primo tempo ha giocato solo la Juve, come atteggiamento ha tenuto palla sempre la Juve nel primo tempo. Ci sono atteggiamenti che non mi sono piaciuti per nulla da parte del giocatore. Io sbavo per Oulai ma critico il suo modo di fare e deve disciplinarsi. Per me ha fatto una partita da 6.5 piena."

Sulla Fiorentina dopo la sosta:

"La Fiorentina non dovrebbe giocare col doppio mediano e con le tre mezze punte. Quando rientra Atta devi giocare col centrocampo a tre, soffro nel vedere Mastantuono sulla fascia laterale ma se noi giochiamo col 4-3-2-1 con Goncalves e Mastantuono dietro la punta. Giocando col tridente si desintegra Mastantuono e si mette in panchina Gonçalves. Se dietro avessimo due grandi difensori centrali questa diventa una squadra vera. C'è da capire con intelligenza e cinismo quella che potrebbe essere la Fiorentina col mercato di Gennaio cercando di solidificarla dietro, ci vuole un grande giocatore in difesa"

Su Martinelli:

"Paratici voleva vendere De Gea e lo voleva dare perchè a 35 anni e con tre milioni e mezzo di contratto e due anni rimanenti sono tanti. Non è accaduto, l'errore che secondo me ha fatto Paratici. Io avrei preso Caprile in porta e avrei tenuto Gosens e avrei dato la fascia da capitano al tedesco. Ha fatto un errore, non ci si può presentare in Serie A con Christensen e Lezzerini, se De Gea si fa male noi ci si va a rovinare una stagione. Uno dei due rimane a Firenze e si prende un secondo portiere. Nessuno è convinto di quello che è Martinelli, chi è che si piglia la briga di dare la maglia da n. 1 a Martinelli? Un'idea precisa di spessore dichiarato non c'è. Secondo me non sarà il portiere della Fiorentina e mi dispiace tantissimo. Secondo me non è stato gestito bene dalla società. Su Comuzzo voi trascurate troppo le posizioni degli agenti e dei giocatori stessi. Secondo me la Fiorentina ha fatto un ragionamento diverso su Comuzzo, ma attenzione se il giocatore esplode può arrivare un grande club che poi lo compra direttamente dal Torino"