Vergogna Sky Sport: il Duomo diventa metà bianconero. La scelta scatena la furia del popolo Viola

Cupola del Brunelleschi metà bianconera: Firenze non ci sta

La rivalità tra Fiorentina e Juventus non si ferma al risultato maturato sul terreno di gioco. Dopo il 2-2 del Franchi, alcuni tifosi viola hanno notato un dettaglio particolare nella scenografia scelta da Sky Sport per il proprio studio televisivo durante le trasmissioni post-partita, in particolare a Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa.



Alle spalle degli ospiti compariva un'immagine notturna di Firenze, con la celebre cupola del Brunelleschi al centro della scena. A far discutere è stata proprio la rappresentazione della struttura, divisa graficamente in due metà: una viola, con il vecchio stemma della Fiorentina, e l'altra bianconera, in omaggio alla Juventus.



Una soluzione visiva probabilmente pensata per richiamare le due squadre protagoniste della serata, ma che non ha incontrato il favore di una parte della tifoseria gigliata. Per molti sostenitori, infatti, la rivalità sportiva non dovrebbe coinvolgere uno dei monumenti più rappresentativi e identitari di Firenze.



Lo scatto dello studio ha rapidamente iniziato a circolare sui social, accompagnato da reazioni e commenti critici. Se il pareggio può essere accettato, almeno sul campo, vedere la cupola del Brunelleschi colorata di bianconero è tutta un'altra storia. Perché il Duomo, per i fiorentini, non è una semplice scenografia: è un simbolo della città.