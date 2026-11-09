Tuttosport contro i tifosi della Fiorentina: "Cabal non ha potuto dare la maglia a un tifoso della Juve"

Il quotidiano fa riferimento a un episodio che è accaduto nel post partita di Fiorentina-Juventus al Franchi che ha visto protagonista il difensore bianconero e i tifosi Viola

Clima teso e momenti di grande tensione si sono registrati allo stadio Artemio Franchi in seguito a un episodio che ha visto protagonista il calciatore della Juve, Cabal. Come si legge su Tuttosport, il difensore, al triplice fischio, si è infatti avvicinato alla tribuna con la chiara intenzione di donare la propria maglia a un tifoso sugli spalti. Un gesto di vicinanza e sportività che tuttavia non è stato affatto gradito dalla frangia dei sostenitori viola presenti. L'ennesimo episodio negativo da parte dei tifosi della Fiorentina verso la Vecchia Signora, ed è solo l'ultimo di una lunga serie.

La situazione è rapidamente degenerata quando i tifosi della Fiorentina hanno intimato in modo perentorio al giocatore di andarsene, impedendogli di fatto di poter consegnare il dono a uno dei sostenitori bianconeri. Al posto dell'accoglienza sperata, Cabal è stato bersagliato da pesanti insulti e persino da un lancio di oggetti proveniente dagli spalti, creando un clima di forte ostilità e pericolo.

La reazione scomposta del pubblico ha costretto il personale della sicurezza dello stadio Franchi a intervenire tempestivamente per evitare ulteriori contatti ravvicinati e garantire l'incolumità del tesserato. Gli addetti ai controlli lo hanno prontamente bloccato e scortato via, accompagnandolo in direzione della zona spogliatoi per metterlo in sicurezza. Un epilogo amaro e spiacevole che evidenzia ancora una volta come le tensioni del campo possano talvolta sfociare in episodi di intolleranza sugli spalti. La scena ha fatto il giro del web, sollevando accesi dibattiti.