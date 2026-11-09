Sentite Oppini: "A Firenze gara falsata. Manca un rosso a Oulai, il fallo di mano di Joao Mario è netto"

Le parole del telecronista di nota fede juventina

Il noto tifoso bianconero, Francesco Oppini, ha definito la partita del Franchi falsata: "Non posso parlare di campo, perchè la partita è stata indirizzata in modo chiaro ed evidente dall'arbitraggio. Oulai meritava l'espulsione, è stato graziato. In seguito a Joao Mario arriva una palla lenta, non inaspettata, che rimbalza davanti a lui e che viene stoppata col bicipite con le braccia completamente aperte. Al VAR non si va più. Il rigore per la Juve era evidente e netto".