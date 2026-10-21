Lezzerini si racconta: "Mi vergognavo dopo gli errori, ma oggi ho capito che fa parte del gioco"

Il portiere viola incontra gli alunni dell'Istituto Teresa Mattei e parla di crescita personale, critiche e gestione della pressione.

Luca Lezzerini si mette a nudo e ripercorre alcune delle tappe più significative del proprio percorso sportivo, soffermandosi soprattutto sul rapporto con gli errori, sulle critiche e sulla gestione dell'ansia. Il portiere della Fiorentina ha partecipato al format viola Domande di classe, incontrando gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Teresa Mattei e condividendo con loro alcune esperienze maturate nel corso della carriera.

Un'occasione per parlare non soltanto di calcio, ma anche della crescita personale necessaria per affrontare le difficoltà e imparare a convivere con la pressione.

Lezzerini e gli errori: "Fa parte del gioco"

Uno dei temi principali affrontati dal portiere è stato il modo in cui è cambiato, con il passare degli anni, il suo approccio agli sbagli. All'inizio della carriera, infatti, commettere un errore rappresentava per lui un peso difficile da superare, tanto da portarlo a chiudersi in se stesso.

"Nei primi anni della mia carriera l’errore lo soffrivo tanto, non era accettabile per me lo sbaglio, mi rinchiudevo in me stesso, mi vergognavo, con il tempo sono riuscito a capire che fa parte del gioco".

Il peso delle critiche e dei social

Lezzerini ha affrontato anche il tema dei giudizi esterni, spiegando quanto sia importante distinguere le osservazioni di chi vuole aiutare a migliorare dalle opinioni di persone che non conoscono davvero il proprio percorso.

"Se una persona cara mi aiuta per farmi crescere lo accetto volentieri, se una persona sui social mi giudica ma non mi conosce gli do il giusto peso".

Come affrontare l'ansia: il consiglio del portiere viola

Nel corso dell'incontro con gli studenti, spazio anche alla gestione dell'ansia, una difficoltà che può influenzare la prestazione e la fiducia nelle proprie capacità. Per Lezzerini, la soluzione passa dalla capacità di seguire le indicazioni ricevute, senza perdere il piacere di giocare e la propria autenticità.

"La combatti solo facendo ciò che ti dice l’allenatore, divertendoti ed essendo il più possibile te stesso".