Gazzetta dello Sport: "Juve interessata a Hojbjerg per Gennaio. Sul danese c'è anche la Fiorentina"
Il centrocampista del Marsiglia fa gola in Serie A: i bianconeri ci provano per sostituire Locatelli, i viola ci sono.
A cura di Lorenzo Cara
01 ottobre 2026 13:42
La Juventus è interessata a Pierre-Emile Hojbjerg: centrocampista di 31 anni di proprietà del Marsiglia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il danese rappresenterebbe il giusto sostituto per Locatelli.
A seguire l'ex Tottenham però non c'è solo la squadra bianconera, anche la Fiorentina parrebbe essere interessata a quel tipo di giocatore.