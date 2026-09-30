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Izamoje: "La Nigeria ha perso perché la Guinea-Bissau ha giocatori di top club, come Beto della Fiorentina"

Il commento del presidente di Brila Media, Larry Izamoje

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2026 13:19
Izamoje: "La Nigeria ha perso perché la Guinea-Bissau ha giocatori di top club, come Beto della Fiorentina" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Non passano inosservate in Nigeria le parole di Larry Izamoje, Presidente di Brila Media, nota emittente nigeriana, arrivate dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata dalla Nigeria contro la Guinea-Bissau.

Izamoje ha sottolineato la qualità della rosa avversaria, evidenziando la presenza di diversi giocatori impegnati in importanti campionati europei: "La Guinea-Bissau ha in rosa calciatori provenienti da top club europei, con giocatori che arrivano anche da squadre come Fiorentina (Beto, ndr), Brest e Montpellier".

Il presidente di Brila Media ha poi invitato a non ricondurre il risultato esclusivamente alle condizioni del terreno di gioco: "Per questo motivo non dovrebbero esserci critiche eccessive. La sconfitta non può essere attribuita soltanto alle pessime condizioni del campo".

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