Izamoje: "La Nigeria ha perso perché la Guinea-Bissau ha giocatori di top club, come Beto della Fiorentina"

Il commento del presidente di Brila Media, Larry Izamoje

Non passano inosservate in Nigeria le parole di Larry Izamoje, Presidente di Brila Media, nota emittente nigeriana, arrivate dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata dalla Nigeria contro la Guinea-Bissau.



Izamoje ha sottolineato la qualità della rosa avversaria, evidenziando la presenza di diversi giocatori impegnati in importanti campionati europei: "La Guinea-Bissau ha in rosa calciatori provenienti da top club europei, con giocatori che arrivano anche da squadre come Fiorentina (Beto, ndr), Brest e Montpellier".



Il presidente di Brila Media ha poi invitato a non ricondurre il risultato esclusivamente alle condizioni del terreno di gioco: "Per questo motivo non dovrebbero esserci critiche eccessive. La sconfitta non può essere attribuita soltanto alle pessime condizioni del campo".