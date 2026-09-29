La Fiorentina cambia il vertice del marketing: Picciotto lascia il club viola dopo soli sei mesi

Il Responsabile strategico dei Ricavi & Marketing era arrivato lo scorso aprile: non sarà rinnovato dopo il periodo di prova

Dopo soli sei mesi, ecco la rivoluzione nell'area marketing in casa Fiorentina. Si prospetta un nuovo cambio al vertice, dal momento che Francesco Picciotto, responsabile del settore, non è stato riconfermato dopo i risultati ottenuti nell'annata che ha messo al centro il traguardo raggiunto dalla società, che quest'anno spegne ben 100 candeline.



Picciotto, Responsabile strategico dei Ricavi & Marketing, aveva ricevuto l'incarico lo scorso aprile, firmando un contratto che lo legava al club viola. La Fiorentina aveva deciso di affidargli il ruolo in un momento cruciale, con il compito di occuparsi anche del prodotto in occasione del centenario viola. Su questo versante, però, la società non sarebbe rimasta soddisfatta dei risultati ottenuti, tanto da decidere di non prolungare il rapporto dopo questo periodo di prova.



Un curriculum ricco di esperienze importanti per Picciotto. Laureato all'Università degli Studi di Milano, ha poi perfezionato la conoscenza della lingua inglese a Cambridge. Prima di approdare in viola, si era occupato della supervisione e gestione delle partnership commerciali legate al “Global Youth Business”, nel settore giovanile di casa Inter. Successivamente è arrivata l'esperienza in Ferrari, dove ha ricoperto prima il ruolo di Senior Partnership Marketing Manager e poi quello di Title and Premium Partners Area Manager. Lo scorso aprile, approda in casa Fiorentina dopo l'addio di Enrico Peruzzo, figura che ha ricoperto diversi incarichi nella società gigliata, per ultimo quello di Chief Revenue Officer.



Con il marketing che non decolla, la Fiorentina ha dunque deciso di proseguire con un cambio di direzione, interrompendo la collaborazione con Picciotto dopo appena sei mesi.