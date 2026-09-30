Clamoroso Ronaldo: a 41 anni non accetta la panchina, il presidente del Portogallo vola in ritiro

Prima non ha festeggiato la vittoria con i compagni, poi non si è allenato

In Portogallo Cristiano Ronaldo è diventato un caso, che continua ad allargarsi. Una partita in panchina, quella vinta in Norvegia in Nations League, e due allenamenti hanno fatto scattare l'allarme, anche se quando si parla di CR7 il rischio di ingigantire tutto c'è. Secondo la stampa portoghese, il fatto che Ronaldo non abbia festeggiato con i compagni la vittoria per 2-1 sulla Norvegia ma, al contrario, sia andato direttamente negli spogliatoi, sarebbe un chiaro segnale del suo malcontento.

Domani sera il Portogallo affronterà la Danimarca a Copenaghen e Ronaldo ieri, dopo essere entrato sul terreno di gioco da solo mezz'ora prima della seduta, poi non si è allenato tornando in hotel a bordo di un furgone della Federazione. "A Bola" spiega che, secondo fonti federali, la palestra dello stadio era sprovvista di un macchinario specifico necessario per il programma di allenamento previsto per l'attaccante, questo il motivo del rientro. Ronaldo, tra l'altro, prima della sessione di lavoro della squadra avrebbe avuto un colloquio con il ct prima di lasciare il centro sportivo dove il Portogallo sta preparando la sfida contro la Danimarca.

Ronaldo aveva saltato anche l'allenamento dell'altro ieri, quello riservato ai giocatori che non erano scesi in campo in Norvegia. Secondo la Fpf, non c'è nessun problema fisico e quindi dovrebbe regolarmente partecipare alla rifnitura di oggi. Intanto nella serata di ieri l'attaccante dell'Al Nassr, probabilmente per spegnere le polemiche, ha postato sui social una foto che lo ritrae con la maglia della nazionale e aggiungendo due emoji: la bandiera portoghese e un cuore. Ma che ci sia tensione nell'aria, secondo A Bola, lo dimostra anche il fatto che ieri il presidente federale, Pedro Proença, ha cambiato i suoi programmi per volare a Copenaghen e, al suo arrivo, ha dribblato i giornalisti. Lo scrive il corriere dello sport