Beto, 79 minuti per ritrovare il ritmo partita: l’attaccante della Fiorentina protagonista con la Guinea-Bissau
L'attaccante della Fiorentina ha disputato una buona prestazione nella vittoria della Guinea Bissau contro la Nigeria
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2026 21:02
Ottanta minuti in campo per l’attaccante della Fiorentina, protagonista nel successo per 3-0 della Guinea-Bissau sulla Nigeria.
Una gara importante per ritrovare ritmo e condizione: Beto resta in campo per 80 minuti, accumulando prezioso minutaggio in vista dei prossimi impegni con la maglia viola.
Un altro passo nel percorso di crescita dell’attaccante portoghese, che continua a lavorare per farsi trovare pronto dopo la fine della sosta delle nazionali con la maglia della Fiorentina.