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Beto, 79 minuti per ritrovare il ritmo partita: l’attaccante della Fiorentina protagonista con la Guinea-Bissau

L'attaccante della Fiorentina ha disputato una buona prestazione nella vittoria della Guinea Bissau contro la Nigeria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2026 21:02
Beto, 79 minuti per ritrovare il ritmo partita: l’attaccante della Fiorentina protagonista con la Guinea-Bissau - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ottanta minuti in campo per l’attaccante della Fiorentina, protagonista nel successo per 3-0 della Guinea-Bissau sulla Nigeria.
Una gara importante per ritrovare ritmo e condizione: Beto resta in campo per 80 minuti, accumulando prezioso minutaggio in vista dei prossimi impegni con la maglia viola.
Un altro passo nel percorso di crescita dell’attaccante portoghese, che continua a lavorare per farsi trovare pronto dopo la fine della sosta delle nazionali con la maglia della Fiorentina.

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