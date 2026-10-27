Malesani boccia la Fiorentina: "In difesa manca velocità". E avverte: "La sola qualità non basta"

L'ex tecnico viola individua i limiti della squadra: il reparto arretrato è da correggere, mentre davanti ci sono potenzialità per la zona Europa.

Alberto Malesani ha analizzato il momento della Fiorentina in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle caratteristiche della rosa viola e sugli aspetti che, a suo giudizio, necessitano di essere migliorati. L'ex allenatore ritiene che la squadra abbia a disposizione un reparto offensivo di qualità, con potenzialità che potrebbero consentirle di ambire a traguardi più importanti rispetto alla lotta per non retrocedere.

Malesani: "Alla Fiorentina servirebbero due correttivi"

Secondo Malesani, il valore dei giocatori offensivi della Fiorentina rappresenta una base importante da cui ripartire. Tuttavia, il talento individuale non è sufficiente per raggiungere determinati obiettivi e la squadra avrebbe bisogno di alcuni interventi per trovare un equilibrio maggiore.

"Nella Fiorentina credo che ci sia una base offensiva non certo da retrocessione ma da poter arrivare in zona Coppe: i giocatori sono indubbiamente buoni ma la sola qualità non sempre basta. Diciamo che servirebbero due correttivi altrove. Credo che in difesa manchi velocità, parlo di struttura fisica, di peculiarità".

Il principale punto debole individuato dall'ex tecnico riguarda dunque il reparto arretrato. Malesani sottolinea la necessità di disporre di difensori con caratteristiche fisiche e atletiche differenti, capaci di garantire maggiore rapidità. Un aspetto che, nella sua valutazione, potrebbe incidere sul rendimento complessivo della formazione viola e sulla possibilità di competere per posizioni più ambiziose.