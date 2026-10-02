La Gazzetta dello Sport rivela: "Verso Genoa-Fiorentina, De rossi tentato dalla sorpresa Traorè dal 1'"

L'ex Napoli e Sassuolo sarà schierato titolare nell'amichevole contro il Rapid: da lì si faranno le valutazione per il campionato.

A cura di Lorenzo Cara 02 ottobre 2026 11:35

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