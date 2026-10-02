La Gazzetta dello Sport rivela: "Verso Genoa-Fiorentina, De rossi tentato dalla sorpresa Traorè dal 1'"
L'ex Napoli e Sassuolo sarà schierato titolare nell'amichevole contro il Rapid: da lì si faranno le valutazione per il campionato.
Ancora tempo di Nazionali, ma la Serie A riparte tra una settimana, e in casa Fiorentina c'è la sfida a Marassi col Genoa. Proprio in vista di questa partita, come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico del grifone Daniele De Rossi ha in mente di lanciare una sorpresa dal 1' minuto di gioco.
C'è infatti la concreta possibilità di veder partire titolare Hamed Junior Traorè: in giornata i rossoblù avranno un'amichevole con il Rapid a Bucarest, e l'ivoriano sarà schierato dall'inizio per capire se ha ritrovato o meno la giusta condizione e di conseguenza fare le giuste valutazioni per la partita contro la Fiorentina.