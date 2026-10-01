Bucciantini: "Se il Nervi fosse vivo ci metterebbe la dinamite sul Franchi. Un cantiere non può durare 5 anni"

Marco Bucciantini è internvenuto ai microfoni del Pentasport per parlare di Fiorentina e dello stadio Artemio Franchi

Ecco le parole di Marco Bucciantini al Pentasport: "Lo stadio della Fiorentina, e siccome io le studio queste opere, ti posso dire che le idee degli stadi in Italia sono idee di architetti di 100 anni fa. Io credo che se fosse vivo il Nervi ci metterebbe la dinamite al Franchi. Costruirci uno stadio dentro, è una sconfitta dell'architetto, che cerca sempre di portare idee innovative e non solo l'ho trovata una sconfitta della politica a livello infrastrutturale e a livello imprenditoriale. Ma soprattutto una sconfitta in generale perché un cantiere non può durare 5 anni, è un cantiere sbagliato per definizione, non puoi costringere 5 anni di emergenza per nessuno, per i giocatori, per la gente, per la città e soprattutto per i tifosi. Gli stadi sono fatti per la gente, questa non è conservazione ma è arretratezza. Se i turisti voglio vedere un'opera d'arte vanno all'Uffizi non al Franchi.

Parlando di Fiorentina, credo che la Fiorentina non abbia bisogno di un leader naturale, forse è Vanoli il vero leader, l'anno scorso è arrivato con una mentalità diversa, ma quest'anno è arrivato portando energie positive e ottimiste.

Per me la Fiorentina è un 4231, io non ho mai visto Fagioli dietro alla linea dei centrocampisti, perché Ndour gioca molto vicino a lui e Atta gioca sopravanzato, ma in questo modulo è molto importante che cresca Atta, per me il 433 è un modulo che isola più Fagioli davanti alla difesa, ma quando i giocatori cresceranno, allora si che vedremo la vera Fiorentina.

Oulai quando lo vedi giocare, ti chiedi, come fa a non giocare, ma quando poi lo vedi in campo, devi adattarlo alla squadra, in questo momento penso che lo abbiano tolto dalla partita per connotarlo un pò e quando rientrerà in campo sarà un giocatore connotato e nel modulo del 4231 è un giocatore perfetto. Se la Fiorentina gioca con Mastantuono e Njie il rischio di perdere palla è alto, perché rischiano la giocata, ecco che devi lavorare bene nelle preventive e Oulai ha l'anima del calciatore, viceversa di Fagioli che ha il passaggio del giocatore.

Oulai potrebbe giocare insieme a Fagioli, come Tonali o ancora meglio come Barella in Nazionale, e io Fagioli lo vedo bene lì con l'Italia, perché è una squadra che ha costruttori da dietro come Bastoni e Di Marco, ovviamente la Fiorentina è una squadra diversa e Fagioli è necessario lì nel mezzo.