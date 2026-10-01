Nazione: “C’è il tetto sulla nuova curva della Fiesole. La mega sosta serve per recuperare terreno”

Inizia la posa della lamiera di copertura

In arrivo la spunta verde per la copertura della Fiesole. La struttura principale del tetto è stata posata sopra l’intelaiatura in acciaio della nuova curva. Un altro, piccolo traguardo per lavori che avanzano tra mille complessità. Le solite: dagli spazi ristretti per le manovre dei macchinari fino alla concomitanza con le partite passando per gli imprevisti contingenti come ad esempio il taglio improvviso di cavi durante le fasi di scavo. Anche le celebrazioni per il centenario hanno creato qualche impedimento nella gestione del cantiere.

E intanto la clessidra non fa sconti: il cronoprogramma indicava come termine ultimo per la fine del montaggio della copertura il 30 settembre, ovvero ieri. Le operazioni non sono ancora concluse ma, si apprende da fonti vicine a Palazzo Vecchio, lo saranno a breve. Le ditte al lavoro infatti dovranno sfruttare la maxi pausa nazionali – quasi un mese di tempo se si considera che la prima partita viola dopo la sosta sarà in trasferta – per portare a termine la posa della lamiera sopra lo scheletro della nuova curva. La lamiera è coibentata e sopra potrà ospitare anche pannelli fotovoltaici in versione ridimensionata rispetto al progetto originario.

I tifosi torneranno al Franchi domenica 18 ottobre per Fiorentina-Como e per quella data Palazzo Vecchio conta di rivestire con le lamiere tutta la struttura in acciaio della Fiesole. Ma il tetto della nuova curva sarà pronto solo più avanti quando verranno realizzati rivestimenti e controsoffitti. Per il ritorno dei tifosi allo stadio si conta anche di completare le opere in acciaio nella porzione lato tribuna di Maratona. In questi giorni inoltre sono in corso i lavori per la riprofilatura in legno dei gradoni della Maratona: andranno realizzate opere di finitura per proteggere il materiale e andranno poi posate le nuove sedute, nel rispetto delle normative Uefa.

Sulla scelta del colore per ritinteggiare i gradoni (ma anche i parapetti) è in corso un confronto con la Soprintendenza. Le ditte inoltre hanno l’obiettivo di rimuovere i due maxi piloni provvisori al centro della Fiesole entro due o tre settimane. Nella prossima invece è prevista la posa del nuovo pennone sulla torre di Maratona. L’antenna è già arrivata in cantiere e dovrà essere posizionata in cima alla torre con un’autogrù. Nei prossimi giorni sono attese inoltre importanti fasi di collaudo. Una corsa contro il tempo per rispettare il serrato cronoprogramma che prevede – salvo imprevisti e nuovi ritardi – la fine del primo lotto nel maggio 2027. Nel frattempo si pensa già al secondo, con l’iter per il project financing già apparecchiato. Il Comune dovrà valutare la proposta economico-finanziaria della Fiorentina entro il 12 ottobre. Poi il verdetto con la dichiarazione o meno di pubblico interesse e l’eventuale indicazione di prescrizioni al progetto. Lo scrive Nazione