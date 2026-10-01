Il gesto d’amore di Rui Costa: non ha chiesto un euro per esserci al centenario, si è pagato il volo

Il cachet più alto è stato quello di Roberto Baggio

È passato più di un mese dalla festa del centenario della Fiorentina, una serata piena di emozioni nonostante la tragica sconfitta della Fiorentina con il Frosinone.

A prendersi la scena quel giorno fu in parte Rui Costa che è stato acclamato da tanti tifosi presenti per essere riuscito ad essere presente nonostante i tanti impegni da Presidente del Benfica. Un gesto d’amore quello di Rui Costa ancora più importante considerando che per esserci non ha chiesto un euro alla Fiorentina e si è pagato il volo per raggiungere Firenze.

Anche altri hanno evitato di chiedere un cachet per la loro presenza. Viviano (che poi non è riuscito ad esserci), Ribery, Toldo Prandelli e Flachi che erano presenti anche alla partita del 2 Settembre organizzata da Operazione Nostalgia.

Il cachet più alto se lo è preso Roberto Baggio, che assente alla serata del 29 ha dato il calcio d’inizio alla partita del 2 settembre. In tutto Operazione Nostalgia ha speso 700.000 euro in cachet per quella serata per pagare i compensi dei vari Frey, Batistuta e gli altri calciatori presenti, alcuni dei quali hanno preso il loro compenso per la presenza in entrambe le serate.

10 anni fa la Fiorentina per la festa dei 90 anni scelse di non pagare nessun compenso ai calciatori presenti, di fatto ci furono più assenze