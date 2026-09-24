Mancini guarda il suo passato: "Firenze palestra di vita, lì sono cresciuto come uomo e calciatore"

Il difensore della Roma e della Nazionale Italiana si è guardato indietro: dai 9 ai 19 anni ha vestito la maglia della viola.

Gianluca Mancini, giocatore della Roma e difensore della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista per Eurosport, dove tra le varie cose dette, parla del suo passato alla Fiorentina: un passato che lo ha visto indossare la maglia viola fino alle giovanili, per poi prendere la decisione di andare al Perugia e poi iniziare la carriera con l'Atalanta.

QUI LE SUE PAROLE

“Ho iniziato nella squadra del mio paese insieme agli amici. A nove anni si interessò la Fiorentina e, parlando con mio padre, iniziai quel percorso che mi ha fatto rimanere nel settore giovanile viola dai 9 fino ai 19 anni. Lì sono cresciuto come calciatore e come uomo, perché quando inizi così presto cresci anche molto più velocemente”.