Bucchioni sulla Fiorentina: "Sono bastate due gare di campionato con Vanoli per avere carattere e grinta".
Il direttore di Italia 7 aggiunge: "La viola dovrà crescere nel gioco d'assieme, ma il lavoro del tecnico si vede già".
A cura di Lorenzo Cara
21 settembre 2026 13:22
Nel proprio editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, ha parlato della Fiorentina e della sua partita contro il Napoli.
QUI LE SUE PAROLE:
“Alla Fiorentina sono bastate due partite di campionato con Vanoli per mettere in campo personalità, carattere e grinta. Le cose che Allegri chiede al Napoli, la Fiorentina le ha. Ora dovrà crescere nel gioco d’assieme, ma il lavoro del nuovo tecnico si vede già”.