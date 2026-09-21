Bucchioni sulla Fiorentina: "Sono bastate due gare di campionato con Vanoli per avere carattere e grinta".

Il direttore di Italia 7 aggiunge: "La viola dovrà crescere nel gioco d'assieme, ma il lavoro del tecnico si vede già".

Nel proprio editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, ha parlato della Fiorentina e della sua partita contro il Napoli.

QUI LE SUE PAROLE:

“Alla Fiorentina sono bastate due partite di campionato con Vanoli per mettere in campo personalità, carattere e grinta. Le cose che Allegri chiede al Napoli, la Fiorentina le ha. Ora dovrà crescere nel gioco d’assieme, ma il lavoro del nuovo tecnico si vede già”.