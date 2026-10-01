Verso Francia-Italia: azzurri pronti a partire. Mancini ne lascia a casa ancora 9. Fagioli convocato.
Il CT ha deciso ancora una volta di sfoltire la rosa: out ancora Inacio, mancano all'appello anche gli ex viola Kouadio e Mandragora.
La Nazionale italiana si prepara per la partita contro la Francia di Nations League, e come era successo per le due partite precedenti, il CT Roberto Mancini ne lascia a casa 9:
Massimo Pessina
Honest Ahanor
Diego Coppola
Daniele Ghilardi
Eddy Kouadio
Rolando Mandragora
Alessandro Romano
Nicolò Cambiaghi
Samuele Inacio.
QUESTA LA NOTA DELLA FIGC
Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, Mancini ha diviso il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista del match di lunedì 5 ottobre con la Turchia.
Ultima seduta di allenamento a Coverciano per gli Azzurri, che nel pomeriggio partiranno alla volta di Parigi per affrontare domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra lo spagnolo Gil Manzano) allo Stade de France di Saint-Denis i padroni di casa della Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia - in programma lunedì 5 ottobre a Bologna - il Ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia.
Verrà quindi organizzato un programma di allenamento specifico a Coverciano per nove calciatori (Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano), che questa mattina non si alleneranno con il resto del gruppo per sottoporsi nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi).