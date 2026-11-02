Mandorlini carica l'ambiente viola: "Situazione che avanti da tempo, ma bisogna cercare di uscirne"

Il tecnico del Ravenna ha detto la sua anche su Vanoli: "Non so se sia lui il principale colpevole, ma è stato giusto richiamarlo"

Il momento della Fiorentina continua a essere al centro del dibattito, con la squadra viola chiamata a reagire alle difficoltà e a ritrovare risultati positivi. In vista della sfida contro il Sassuolo, Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per esprimere il proprio punto di vista sulla situazione della formazione toscana e sulle prospettive della partita.

Mandorlini: "Va vinta questa partita, che è troppo fondamentale"

Mandorlini ha evidenziato come le difficoltà della Fiorentina non siano una novità recente, sottolineando la necessità di concentrarsi sul futuro e trovare una via d'uscita da questo momento complicato. Per il tecnico, la gara contro i neroverdi rappresenta un'occasione importante per provare a invertire la rotta.

"Questa situazione va purtroppo avanti da tempo, e dispiace. Ma bisogna guardare avanti e cercare di uscire da questa situazione. Va vinta questa partita, che è troppo fondamentale. Vanoli? Non so se sia lui il principale colpevole. Io penso che sia stato giusto richiamarlo. La partita di oggi è difficile, anche se credo che la Fiorentina sulla carta sia più forte del Sassuolo".

Il rammarico per la Coppa Italia e la sfida mancata con la Fiorentina

Nel corso dell'intervento radiofonico, Mandorlini ha parlato anche della possibilità, sfumata, di affrontare la Fiorentina in Coppa Italia. Un incrocio che avrebbe avuto un significato particolare per lui e per il Ravenna, ma che non si è concretizzato.

"Fiorentina-Ravenna mancata in Coppa Italia? Sarebbe stato bello affrontare la Fiorentina. Ma la Coppa Italia purtroppo ci pare nata sotto una cattiva stella".

Infine, il tecnico si è soffermato anche su Ronaldinho e sulla possibilità di vederlo scendere in campo con il Forlì, manifestando soddisfazione per questa eventualità e per ciò che rappresenta per il club.

"Ronaldinho? Col Forlì potrebbe scendere in campo, ne siamo orgogliosi. Vediamo cosa ne verrà fuori. Certamente è una cosa molto bella per noi e per la nostra società".