Pioli: “Alla Fiorentina l’anno prima i calciatori avevano iper-performato. Kean non ha mai fatto 20 gol”

Pioli ha parlato della Fiorentina a Sky Sport

Stefano Pioli ospite di Sky Calcio Club ha parlato del suo esonero alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Alla Fiorentina credo che l'anno precedente rispetto al mio alcuni giocatori avessero iper-performato. Moise Kean è un attaccante forte ma non aveva mai fatto 20 gol, De Gea miglior portiere del campionato, Gosens 9 gol. La squadra non ha reso per le qualità che aveva, ma non era neanche da fare 4 punti in 10 partite. L'esonero di Firenze è stato pesante perchè ero tornato con tanta energia e tanto entusiasmo e tanta fiducia. Il fatto che sia andata cosi è stata una bella botta"