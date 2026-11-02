PAGELLE FIORENTINA: PEDRO SHOW, NJIE GOL E ASSIST, SUPER MASTANTUONO, OULAI PERFETTO

Le valutazioni dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo

De Gea 5,5 Parecchio incerto nell'uscita del primo gol del Sassuolo, prima corre verso Laurientè, poi si ferma, poi gli rivà incontro, indecisione che gli fa perdere tempo e spazio

Jimenez 6 Si fa saltare da Laurientè sul secondo gol, troppo morbido nella marcatura. Resta il suo unico errore in una partita coraggiosa fatta di avanzate, scambi, giocate

Dragusin 6 Altra gara positiva per il centrale rumeno, si attacca ai centravanti del Sassuolo e non li molla mai. Bravo nel sapere leggere ogni tipo di situazione. Incolpevole sui gol

Viery 5,5 L'unico errore della sua partita è l'incertezza sul primo gol del Sassuolo dove non è veloce nel salire e nel mettere in fuorigioco Laurientè. Si fa trovare impreparato alla palla persa. Per il resto gioca una gara attenta, bravo nel leggere situazioni e marcature

Joao Mario 6 Alterne buone giocate a qualche incertezza di troppo, quando attacca, lo fa nel modo giusto sfruttando l'imprevedibilità del piede invertito

Fagioli 4,5 Altra partita negativa per il regista italiano, perde la palla che porta al gol del Sassuolo, poi sbaglia tanti passaggi, non rischia mai la giocata. Troppo timido, ha paura di sbagliare e sbaglia molto spesso

Ndour 6,5 Come per Fagioli, altra prestazione di basso livello per il classe 2004. Cerca di proporsi timidamente senza palla, ma quando è in possesso è impacciato e lento. Poi si propone sul finale e firma l'assist preciso per Valdepenas

Brescianini 5 Si vede poco, incide ancora di meno. Corre tanto, cerca di dare una mano, ma si vedono tutti i suoi limiti

Njie 7 Per 45 minuti è fuori dal gioco, sbaglia praticamente tutto, prende anche un giallo per aver calciato l'avversario. Poi il guizzo che porta l'assist per Pellegrino, ad inizio secondo tempo la grande giocata che porta al gol che è bellissimo, tiro preciso da fuori area

Mastantuono 7 Nel primo tempo pasticcia tanto, perde tanti palloni, cerca di dialogare con Pellegrino che non gli dà una mano mai. Sfiora il gol con un'azione personale partendo da centrocampo ma Turati risponde con una grande parata, poi il gol con un tiro di prima preciso e potente

Pellegrino 6,5 Segna il gol del pareggio che è di vitale importanza dove fa valere il suo fisico, ma la sua prestazione è piena di errori e imprecisioni. Nella manovra fa fatica a tenere un pallone ed a dialogare con i compagni di squadra

Ouali 6,5 Entra in campo e il centrocampo inizia a girare, sa gestire la palla, l'azione del terzo gol inizia con una sua grande gestione della palla, preciso e puntuale nel dare la palla con il tempo e con il modo giusto

Gnonto 5,5 Entra e dà poco in fase offensiva, lotta tanto

Pedro Goncalves 7 Entra e serve l'assist per Mastantuono, facendo il tunnel al diretto avversario. Poi innesca Ndour per il quarto gol. Ci si chiede perchè non gioca mai. Mistero

Beto 5,5 Nella manovra e nel riferimento decisamente meglio rispetto a Pellegrino, ha la palla del quarto gol in pieno recupero ma centra in pieno il difensore

Valdepenas 6,5 Entra e segna il gol che fissa la partita sul 2-4