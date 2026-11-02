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Diverbio Spalletti-Caressa: “Vi siete voluti bene?”, “A te quando fai le battute in diretta ti si vuole bene”

Duro scambio di battute tra Caressa e Spalletti

A cura di Andrea Pagni
02 novembre 2026 11:42
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Diverbio Spalletti-Caressa: “Vi siete voluti bene?”, “A te quando fai le battute in diretta ti si vuole bene” -
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Dura scambio di battute tra Luciano Spalletti e Fabio Caressa nel post partita di Juventus-Napoli su Sky.

Il giornalista infatti ha fatto una domanda a Spalletti sul ritiro fatto dalla Juventus prima di questa delicata sfida: “Vi siete voluti bene durante il ritiro mister?”

Piccata la risposta di Spalletti: “Si, si vuole bene anche a te, quando fai le battutine in diretta ti si vuole benissimo.”

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