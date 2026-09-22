Bilić fa chiarezza su Pongracic: "Juranović e Erlić out per infortuni, ho deciso di convocare Marin"

Il centrale della Fiorentina era stato escluso dal CT croato ma alla fine è stato chiamato per sostituire un suo connazionale.

Non era stato convocato dalla Nazionale, ma per una serie di infortuni di altri suoi connazionali, alla fine Pongracic parteciperà al tour de force della Croazia in Nations League.

Proprio su questa "convocazione tardiva" del centrale della Fiorentina, ha voluto far chiarezza il CT Slaven Bilić: "Non si tratta di problemi gravi, Juranović ha un problema al tendine, Erlić al piede, ma sono problemi abbastanza seri tanto da non poter giocare in questo momento. Per questo motivo sono stati convocati Marin Pongračić e Kristijan Jakić per quei ruoli, e poi ho chiamato Majer. Vušković e Gvardiol stanno giocando benissimo nel miglior campionato del mondo, sono la coppia di difensori centrali del futuro, ma dovranno lottare con giocatori come Šutalo, Pongračić ed Erlić.