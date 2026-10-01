Gnonto: "La Nazionale è un sogno e un obiettivo, ma la prima cosa che ora ho in testa è la Fiorentina"

L'ex Leeds ha parlato ancora del suo arrivo in maglia viola: "Ho tanta voglia di dimostrare, sono felice di essere a Firenze".

Arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, Gnonto ha rilasciato un'intervista a SportMediaset: tanti i temi trattati, dalla Fiorentina alla Nazionale, passando per il suo ruolo in campo.

LE SUE PAROLE

"Convincere Mancini potrebbe essere un obiettivo, ma prima devo mettere in difficoltà Vanoli qua, ci sono tanti giovani, sia nella Fiorentina che nell’Italia e mi farebbe piacere essere uno di quelli. Sappiamo quello che la Nazionale rappresenta per ogni calciatore, è un sogno e un obiettivo, ma adesso devo pensare alla Fiorentina e se un giorno sarò ancora lì mi farà sicuramente piacere, ma non è la prima cosa che ho in testa”.

“Io duttile? E’ sia un complimento che una trappola. Bisogna essere sempre pronti a fare molte cose. Non penso che alla fine sia difficile per me, sono molto ‘aperto’, Vanoli ha chiesto di dimenticare quanto successo prima, partire da una pagina bianca come ha detto varie volte, ed è quello che stiamo facendo. Io ho tantissima voglia di dimostrare chi sono e ho tantissimo entusiasmo e sono molto contento di essere qui. Cerco di lavorare duramente e di divertirmi”.