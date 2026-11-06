Ceccarini: "Torreira può tornare a Firenze a gennaio". La strategia della viola per il mercato invernale

Oltre all'uruguaiano sono stati valutati altri profili per quella zona di campo: da Højbjerg ad Éderson passando da Ferguson.

La Fiorentina non ha abbandonato la pista che porta a Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, già finito nel mirino della società viola durante la precedente sessione estiva, potrebbe tornare d'attualità in vista del mercato invernale. Come sostiene Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb.com, la dirigenza sta infatti valutando come intervenire per rinforzare la mediana e la pausa dagli impegni ufficiali rappresenterà un'occasione utile per approfondire le possibili strategie.

Torreira, un'idea ancora viva

Il nome dell'ex centrocampista viola continua a essere presente nei ragionamenti della società. La scorsa estate la trattativa non era arrivata alla conclusione sperata, soprattutto per la volontà del Galatasaray di non privarsi del giocatore. Una situazione che aveva impedito alla Fiorentina di riportarlo a Firenze, nonostante l'interesse concreto.

L'ipotesi di un nuovo tentativo a gennaio, però, rimane sul tavolo. Torreira, che conosce già l'ambiente viola e il campionato italiano, rappresenterebbe un profilo in grado di portare esperienza, intensità e maggiore equilibrio al centrocampo.

Le altre ipotesi

Per quanto riguarda Højbjerg, il suo nome è già stato ampiamente approfondito. Il centrocampista piace anche alla Juventus, ma al momento non pare avere intenzione di interrompere la propria esperienza al Marsiglia. Il mercato italiano, invece, offrirebbe alcune alternative particolarmente adatte dal punto di vista tecnico e tattico, sebbene difficilmente raggiungibili.

Tra queste c'è Éderson, per il quale l'Atalanta aveva trovato un accordo con il Manchester United sulla base di 45 milioni di euro più bonus. Il trasferimento, tuttavia, non si è concretizzato dopo che l'operazione si è fermata in occasione delle visite mediche. L'altro profilo è quello di Ferguson, ormai da diversi anni al Bologna e diventato uno dei principali punti di riferimento della squadra rossoblù. Un'eventuale partenza già a gennaio appare però da escludere.

La pausa per definire le strategie

In queste settimane la società avrà modo di analizzare con attenzione le necessità della rosa e individuare le soluzioni più adatte per intervenire a gennaio. La sosta potrà quindi diventare un momento importante per programmare le prossime mosse, valutando anche le condizioni necessarie per provare a riaprire i contatti con il club turco.

L'obiettivo è individuare un rinforzo che possa dare nuove garanzie alla mediana. Tra i profili monitorati, quello di Torreira resta dunque da seguire con attenzione.