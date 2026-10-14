Corriere dello Sport: "La Fiorentina valuterà su De Gea durante la stagione. Rinnovo in bilico"

Il contratto dello spagnolo scade nel 2028, e iniziano a farsi i primi nomi: c'è Beltran del River, ma occhio al solito Martinelli.

Un futuro tutto da decifrare quello di David De Gea alla Fiorentina: il portiere spagnolo è in scadenza nel 2028, e le trattative per un rinnovo non sembrano essere minimamente prese in considerazione da parte della società viola.

La situazione dell'ex Manchester United era simile a quella di Ranieri. Perché era? Semplice, perché il difensore ha rinnovato con club, mentre con la diga classe 1990 non se ne fa una questione primaria.

Secondo il Corriere dello Sport, durante la stagione la società farà i propri ragionamenti in merito alla situazione: il portiere va per i 37 e porta con se uno stipendio di 3 milioni netti, elementi che stanno facendo vacillare la famiglia Commisso.

Quale scenario possibile? Se lo spagnolo dovesse essere venduto prima della scadenza, occhio al possibile acquisto di un nuovo portiere: è notizie di queste ore il forte interesse per il Santiago Beltran del River Plate, ma ricordiamo sempre l'opzione Martinelli, che dopo anni di gavetta in Serie B potrebbe prendersi quel posto che sembra essersi meritato.