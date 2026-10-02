La Gazzetta dello Sport rivela: "La Juventus è molto interessata a Ndour e all'ex Fiorentina Kayode"

Il centrocampista di proprietà viola è valutato 40 milioni, il terzino del Brentford 45: sono loro gli obiettivi dei bianconeri.

La Juventus è pronta a tornare lo zoccolo duro della Nazionale che verrà; proprio per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno puntato come obiettivi per le prossime sessioni di mercato 2 nomi che a Firenze conoscono molto bene: Cher Ndour e Kayode.

Il primo è parecchio stimato da Carnevali: la Fiorentina lo valuta 40 milioni. Da capire se a gennaio ci potranno essere i presupposti per una trattativa o se sarà un discorso da fare poi in estate. Sul terzino ex viola c'è parecchia concorrenza, ma la Juve un tentativo lo vuole fare: la richiesta del Brentford è di almeno 45 milioni.