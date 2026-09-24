Viviano ancora su Fiorentina-Napoli: "Beto sembra un ex giocatore. Mi chiedo perché Favasuli non giochi"

L'opinionista non ha condiviso le scelte di Allegri: "Quando ha tolto Hojlund mi sono quasi tolto i pantaloni"

Tempo di Nazionali vero, ma Fiorentina-Napoli è ancora fresca nella mente di molti opinionisti, tra cui Emiliano Viviano. L'ex portiere, durante una diretta del canale SportiumFUN, ha toccato alcuni tati inerenti all'ultima uscita dei viola, concentrandosi principalmente sulla squadra partenopea e su Beto.

SUL NAPOLI

“Normale non essere perfetti in questo momento della stagione, ma mi è venuto da ridere quando all’89esimo dovevano entrare Anguissa e Vergara, il primo entrato camminando ed il secondo alla fine nemmeno inserito. Quando Allegri ha tolto Hojlund, non voglio esagerare, ma mi sono quasi tolto i pantaloni… ho pensato: “Incredibile, menomale!”. Ma perché l’ha tolto?!? Mi chiedo poi perché non giochi titolare Favasuli, che sta bene fisicamente e va come un treno. Non penso che a Napoli la situazione sia perfetta, ci sono problemi, ed ecco che serve essere propositivi in campo. Perché il calcio che fa ora il Napoli non può permetterselo, segnare e poi essere tranquillo di non prendere gol, i partenopei devono giocare nella metà campo avversaria perché è lì che hanno qualità”.

SU BETO

"La Fiorentina ha preso palo, traversa, un miracolo di Milinkovic-Savic su Valdepeñas. Altre situazioni gestite malissimo da Mastantuono e Gonçalves in contropiede. Beto sembra ancora un ex giocatore”.