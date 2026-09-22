Repubblica: "Artemio Franchi, c'è la svolta. Cresce l'ottimismo, decisione del Comune attesa ad ottobre"

C'è da sistemare qualche aspetto economico, ma i lavori procedono: Maratona e tribuna per inizio 2027, Fiesole entro il 2028/2029.

Il futuro dell’Artemio Franchi potrebbe essere sempre più vicino a una svolta. Come riporta l'edizione di Firenze de la Repubblica, la Fiorentina ha completato il confronto con il Comune di Firenze sul progetto di riqualificazione dello stadio, inviando a Palazzo Vecchio l’ultimo aggiornamento richiesto nell’ambito della procedura di project financing. Dopo quasi due mesi di interlocuzioni e documentazione, l’iter amministrativo si avvia dunque verso la conclusione.

Il Comune potrebbe arrivare a una decisione già nei primi giorni di ottobre. Le indicazioni emerse finora lasciano spazio a un certo ottimismo, anche se sia la proposta del club sia le valutazioni dell’amministrazione non sono state rese pubbliche. La sindaca Sara Funaro sta seguendo direttamente il dossier, considerato strategico per portare a termine il percorso di rinnovamento dell’impianto.

Restano però da definire alcuni aspetti economici rilevanti. Per completare il secondo lotto servirebbero almeno altri 55 milioni di euro, cifra alla quale andrebbero sommati ulteriori 30 milioni circa per gli interventi di completamento, le finiture e gli spazi commerciali. La posizione della Fiorentina è quella di poter incidere direttamente sull’organizzazione dei lavori, assicurandosi un cronoprogramma definito, ma soprattutto una concessione sufficientemente lunga da rendere sostenibile l’investimento.

Il club, nelle prime ipotesi, aveva messo sul tavolo una concessione della durata di 90 anni, prevedendo un esborso annuale per il Comune tra 1,5 e 1,8 milioni di euro. Nel corso della trattativa la durata è stata rivista al ribasso. Tra le possibilità attualmente sul tavolo ci sarebbe un accordo compreso tra 50 e 55 anni, con l’eventuale possibilità di prolungarlo successivamente.

Sul fronte dei lavori, intanto, il cantiere del primo lotto continua a procedere nelle zone della Fiesole, della Maratona e della tribuna. La tabella di marcia prevede la conclusione di questa fase nei primi mesi del 2027. Per la nuova Curva Fiesole, invece, l’orizzonte indicato resta quello della stagione 2028/29.