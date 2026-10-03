Roggero esalta Kayode: "Da 2 anni è uno dei top al Brentford, incredibile sia stato scoperto solo ora"

Il telecronista di Sky ha poi fatto un paragone tra l'ex viola e un suo connazionale: "Vale minimo come Palestra".

Nicola Roggero, noto giornalista e telecronista di Sky, è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento ai microfoni di Radio Firenze Viola. Si è parlato soprattutto di un ex viola, Kayode, con il telecronista incredulo su come il ragazzo stia avendo tutta questa risonanza mediatica solo adesso.

QUI LE SUE PAROLE

"Mi sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso perché da due anni è sempre uno dei migliori al Brentford, una squadra che attualmente è terza in Premier. Kayode ha tutto: è un atleta straordinario, è molto intelligente e fa sempre la cosa giusta. È tra quei calciatori che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Sono contento per lui perché ha avuto l'umiltà, dopo essere strato scartato dalla Juventus, di ripartire dalla Serie D. Dopo che la Fiorentina lo ha ceduto da lì si è scoperto ciò che vale. Sono contento che l'abbia scoperto anche la Nazionale italiana".

Il giornalista ha poi chiuso l'intervento parlando del valore di mercato del ragazzo:"Se penso a quanto è stato pagato Palestra, come minimo Kayode deve essere pagato uguale".