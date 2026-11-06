Njie e la gioia incontenibile per la prima convocazione con la Svezia: "Ho saltato e urlato"

L'esterno della Fiorentina è stato selezionato dal CT Potter per la pausa delle Nazionali: "Non sapevo nulla, è stato bellissimo".

Grande soddisfazione per Alieu Njie, che ha ricevuto la sua prima chiamata nella Nazionale maggiore della Svezia. Il commissario tecnico Graham Potter ha inserito l'esterno della Fiorentina tra i 25 convocati per le ultime due partite di Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina. Una notizia inaspettata per il classe 2005, che ha raccontato a Fotbollskanalen le emozioni provate nel momento in cui ha scoperto di essere stato selezionato.

Njie e la convocazione con la Svezia: "Ho saltato e urlato"

L'attaccante viola non era a conoscenza della possibilità concreta di entrare nella lista dei convocati. Ha seguito l'annuncio in diretta e ha scoperto in quel momento la decisione del commissario tecnico.

"L'ho saputo nello stesso momento di tutti gli altri, stavo guardando anch'io la convocazione. Quando ha pronunciato il mio nome ho iniziato a saltare e a urlare. È stato davvero bellissimo".

Dopo l'annuncio, il telefono del giocatore è stato raggiunto da numerosi messaggi di congratulazioni. Njie ha voluto ringraziare non soltanto gli amici e le persone a lui più vicine, ma anche la comunità di Borlänge, la sua città, il quartiere di Tjärna Ängar e il Forssa BK, società che lo ha sostenuto fin dai primi passi prima del trasferimento in Italia.

"Il mio telefono è stato pieno di messaggi da quando è arrivata la convocazione… ma è stato bello! Tutti i miei amici sanno quello che ho passato, e non sono stati soltanto loro a contattarmi. È stata tutta la mia città, Borlänge, Tjärna Ängar e il Forssa BK, che mi hanno sostenuto davvero da quando ho lasciato la Svezia. Sono molto grato per questo supporto".

La sorpresa e il confronto con Potter

Njie ha ammesso di non aspettarsi una chiamata immediata nella selezione maggiore. Il suo pensiero era rivolto soprattutto al rendimento con la Fiorentina, anche se la speranza di conquistare un posto nella lista di Potter era presente.

"A dire la verità non pensavo che sarei stato convocato, pensavo soprattutto di entrare nella lista allargata e poi vedere se sarei stato scelto. Sono molto concentrato sul fare il meglio possibile qui alla Fiorentina, ma ovviamente speravo in un posto".

Il calciatore ha poi espresso tutta la propria felicità per questa opportunità, considerandola il risultato di un percorso lungo e impegnativo. Adesso avrà la possibilità di dimostrare il proprio valore indossando la maglia della Svezia.

"È una sensazione bellissima. È qualcosa per cui ho lavorato a lungo e adesso ho questa opportunità. Voglio dimostrare quello che valgo e giocare per tutta la Svezia, è una cosa molto bella e non vedo l'ora di raggiungere il gruppo".

Dopo la comunicazione ufficiale, il commissario tecnico lo ha contattato telefonicamente per un breve colloquio. Il giocatore ha raccontato di averlo ringraziato, mentre Potter gli ha spiegato di seguirlo da tempo e di essere soddisfatto delle sue prestazioni.

"Mi ha detto che sarebbe stato bello vedermi, che mi seguiva da molto tempo e che avevo fatto bene. È stata una telefonata veloce, ma mi ha detto che parleremo ancora quando ci incontreremo a Valencia".

Njie si presenta: "La mia qualità migliore è il dribbling"

Il commissario tecnico ha motivato la scelta anche attraverso il buon momento di forma dell'esterno viola, apprezzandone soprattutto le caratteristiche offensive e la capacità di offrire soluzioni differenti sulla corsia sinistra, la zona di campo che preferisce occupare.

Lo stesso Njie ha descritto il proprio modo di giocare, mettendo in evidenza velocità, abilità nell'uno contro uno e propensione a cercare la porta avversaria.

"Sono un esterno che ama segnare e creare occasioni da gol per la squadra. Sono un giocatore diretto, che sfrutta la propria velocità per arrivare alla porta. Direi che la mia qualità migliore è il dribbling, il gioco nell'uno contro uno".

Il momento alla Fiorentina e la sfida contro la Juventus

La convocazione arriva in una fase particolarmente positiva per il giovane calciatore, che nelle ultime due partite contro Atalanta e Sassuolo ha messo a referto sia gol sia assist. Nonostante le soddisfazioni personali, Njie è consapevole delle difficoltà attraversate dalla Fiorentina e ha voluto riconoscere il contributo dello staff e dei compagni nella propria crescita.

"Ovviamente sono felice delle mie prestazioni, ma siamo in una situazione difficile, con partite che avremmo dovuto vincere e nelle quali non ci siamo riusciti. La squadra, l'allenatore, lo staff e i fisioterapisti mi hanno spinto e mi hanno dato una mentalità diversa, che mi porta a lottare e combattere ogni giorno. È grazie alla squadra se ho fatto così bene nelle ultime partite".

Il classe 2005 ha spiegato anche quanto i recenti contributi offensivi abbiano inciso sulla sua fiducia, soprattutto dopo un inizio nel quale aveva faticato a concretizzare le occasioni create.

"Al cento per cento, quando fai punti hai la migliore fiducia possibile, in realtà acquisisci la massima sicurezza in campo quando riesci a incidere partita dopo partita. È un grande vantaggio quando sei un giovane giocatore".

Adesso, però, l'attenzione è rivolta alla prossima sfida di campionato contro la Juventus, un appuntamento particolarmente sentito a Firenze e speciale anche per Njie, che in passato ha vestito la maglia del Torino.

"È la partita più importante per Firenze e anche per me, che ho giocato nel Torino, sarà come un derby. Dobbiamo scendere in campo per lottare e vincere, senza scuse. In questo momento tutta la mia attenzione è rivolta a quella partita".

Il giocatore ha infine sottolineato la necessità di non lasciarsi distrarre dall'imminente esperienza in Nazionale, mantenendo la concentrazione sugli impegni con la maglia viola.

"Sì, è difficile, ci sono tanti pensieri, o meglio, non sono pensieri strani… Mi aspetto che il raduno sia divertente e ho tante cose per la testa, ma devo rimanere umile, tenere i piedi per terra e pensare soltanto alla Fiorentina e alla partita di domenica".