Verso Fiorentina-Napoli, i convocati degli azzurri: confermato Spinazzola out, ritorna Anguissa.
Oltre al camerunense, appare tra i convocati anche Beukema: un anno fa l'olandese fece male alla viola.
Vigilia di Fiorentina-Napoli: domani alle 12.30 al Franchi scenderanno in campo i viola di Paolo Vanoli e i partenopei di Massimiliano Allegri.
Son o usciti da poco i convocati degli azzurri per la gara di domani: 2 sorprese, con Anguissa e Beukema recuperati e che dunque saranno quanto meno in panchina. Out Meret, Spinazzola, McTominay, Buongiorno, Alisson Santos e Marianucci.
QUI LA LISTA:
PORTIERI: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese.
DIFENSORI: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani.
CENTROCAMPISTI: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka.
ATTACCANTI: Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano, Vergara.