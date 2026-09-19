Verso Fiorentina-Napoli, i convocati degli azzurri: confermato Spinazzola out, ritorna Anguissa.

Oltre al camerunense, appare tra i convocati anche Beukema: un anno fa l'olandese fece male alla viola.

Vigilia di Fiorentina-Napoli: domani alle 12.30 al Franchi scenderanno in campo i viola di Paolo Vanoli e i partenopei di Massimiliano Allegri.

Son o usciti da poco i convocati degli azzurri per la gara di domani: 2 sorprese, con Anguissa e Beukema recuperati e che dunque saranno quanto meno in panchina. Out Meret, Spinazzola, McTominay, Buongiorno, Alisson Santos e Marianucci.

QUI LA LISTA:

PORTIERI: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese.

DIFENSORI: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani.

CENTROCAMPISTI: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka.

ATTACCANTI: Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano, Vergara.

