Gazzetta dello Sport: "De Rossi, obiettivo Fiorentina. Il tecnico punta su Ehizibue ed El Shaarawy"

L'ex Roma vuole sfruttare la pausa delle Nazionali per recuperare a pieno i 2 acquisti arrivati dal mercato svincolati

Tempo di Nazionali, ma nonostante la sosta la testa è al campionato: la prossima gara della Fiorentina è contro il Genoa di Daniele De Rossi, con la panchina dell'ex Roma che scricchiola e non poco, e proprio per questo il tecnico del grifone punta sulla ripresa di Stephan El Shaarawy e di Kingsley Ehizibue.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Rossi vuole sfruttare la sosta per far entrare ancora di più in condizione i 2 calciatori acquistati verso la fine del mercato dalla lista degli svincolati: loro potrebbero essere gli uomini su cui si affiderà la bandiera della Roma per giocarsi la permanenza al Ferraris, luogo dove andrà in scena la partita con la Fiorentina.