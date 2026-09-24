Pruzzo: "Fagioli deve prendere una strada precisa come ruolo. Oulai può diventare un giocatore di livello"

L'ex attaccate ha parlato anche di Atta: "Non è al top fisicamente, bisogna inquadrarlo in un ruolo ben preciso".

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo: diversi i temi toccati, da Fagioli con la Nazionale, da Oulai fino ad Atta e alle similitudini con Gudmundsson.



SU FAGIOLI

"Ci vorrà fortuna nel non avere calciatori che tornano con problemi dagli impegni con le Nazionali, gli allenatori sono tutti in chiesa a pregare. Fagioli mezzala di regia con la nazionale? Ho capito che Romano dovrebbe partire titolare, Fagioli sarà un’alternativa. A 25 anni deve prendere una strada precisa come ruolo. Se poi saprà giocare bene sia regista che mezzala, meglio ancora. Il centrocampo viola? Quando ci sono tante alternative il problema è saper scegliere bene e sarà compito di Vanoli. Se prendi una scelta vai avanti, a costo di relegare in panchina un calciatore. Ora è fondamentale trovare un’identità”.

SU ATTA E OULAI

“Atta all’Udinese aveva la facoltà di giocare come Gudmundsson: lo si deve inquadrare in un ruolo preciso, è possibile anche che possa uscire di scena e lo si veda più avanti, anche perché non è al top fisicamente. In mezzo al campo non è facile saper dare i tempi giusti, essere un metronomo; se Oulai imparerà bene potrà diventare un calciatore di livello. Vanoli ha una rosa superiore a quella dello scorso anno ed è ora che si dovrà vedere la sua mano. Personalmente cercherei di inserire più calciatori buoni possibili in formazione".