La Repubblica "boccia" le fasce: "Jimenez e Valdepenas convincono in attacco, ma restano le lacune difensive"

Vanoli è chiamato a trovare un equilibrio tra spinta offensiva e copertura. Le alternative a disposizione non offrono garanzie.

Fiorentina, equilibrio sulle fasce da ritrovare: Jimenez e Valdepenas brillano in attacco, ma dietro concedono troppo

Tra le difficoltà che sta affrontando la Fiorentina non ci sono soltanto le incertezze del reparto centrale. Come evidenziato da La Repubblica, anche il rendimento degli esterni rappresenta un tema su cui Paolo Vanoli dovrà lavorare per trovare il giusto equilibrio tra spinta offensiva e solidità difensiva.

Alex Jimenez e Diego Valdepenas sono due profili capaci di dare qualità alla manovra quando la squadra deve costruire e cercare il gol. Il problema emerge, però, nelle situazioni in cui la Viola è chiamata a difendere il vantaggio e a gestire il risultato, momenti nei quali le loro caratteristiche possono lasciare maggiori spazi agli avversari.

Jimenez, in particolare, si è distinto positivamente nelle ultime uscite, confermandosi tra gli elementi più convincenti della squadra. Valdepenas, invece, sta ancora affrontando il percorso di adattamento al calcio italiano, anche perché si tratta della sua prima vera esperienza da titolare con una certa continuità.

Le alternative a disposizione non sembrano garantire, almeno nell'immediato, una risposta definitiva. Viery può essere impiegato fuori dal proprio ruolo naturale, Joao Mario è finito ai margini delle rotazioni, mentre Dodo, pur vivendo una situazione non semplice all'interno della rosa, continua a trovare spazio.

Vanoli è dunque chiamato a individuare la soluzione più adatta per rendere la Fiorentina più equilibrata. L'obiettivo è conservare la qualità e l'incisività degli esterni nella fase offensiva, limitando allo stesso tempo i rischi in copertura e le possibilità per gli avversari di colpire in contropiede.