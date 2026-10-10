Cecchi: "La Fiorentina deve pensare a salvarsi, Vanoli deve rigiocare come lo scorso anno"

Il giornalista si è espresso sulla brutta prova dei viola a Marassi

Durante il suo consueto intervento ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha analizzato con profondo rammarico la battuta d'arresto della Fiorentina a Genova, soffermandosi sulla prestazione dai due volti offerta dai viola e invitando l'intero ambiente a un bagno di umiltà per ritrovare il giusto percorso.

La doppia prestazione di Marassi e il nodo della personalità

L'analisi della gara evidenzia due frazioni di gioco nettamente contrapposte e difficili da spiegare:

«Il primo tempo di Genova è incomprensibile. Una squadra del tutto assente, schierata con scelte sbagliatissime. Nel secondo tempo la Fiorentina ha ritrovato correttezza e criterio, sfiorando anche il pareggio, ma è un punto di ripartenza davvero misero. Pensavo che la vittoria di Venezia e il pari di Napoli potessero dare una spinta diversa, invece questo approccio resta inspiegabile. Spero che Vanoli sappia chiarirsi il perché di questo doppio volto e come correggerlo in vista del Como».

Tuttavia, il limite più evidente emerso dalla trasferta in terra ligure riguarda la carenza di leadership nelle fasi cruciali dell'incontro:

«Questa è una squadra che manca nettamente di personalità. Manca l'uomo capace di chiamare la palla e gestire i ritmi nei momenti di difficoltà. Oulai oggi è in enorme sofferenza, non è solo un problema di intesa con i compagni ma di condizione individuale. Tra le note positive vedo Fagioli, un giocatore che sta maturando caratterialmente e che in futuro può diventare il punto di riferimento tecnico ed emotivo di un gruppo giovane che pecca molto in esperienza».

Bagno di umiltà e priorità alla salvezza

Di fronte a un rendimento altalenante e a dati statistici impietosi, Cecchi esorta la piazza a ridimensionare le ambizioni per ripartire con maggiore concretezza:

«Dopo tre settimane di lavoro al Viola Park ci si chiede cosa sia stato fatto. Forse è il momento di inquadrare subito la salvezza come primo obiettivo ed evitare voli pindarici. Questa sconfitta deve servire da bagno di umiltà, in primis per Vanoli. Non è ancora il tempo per la Fiorentina della bellezza o del grande possesso palla: bisogna tornare alla dimensione con cui il mister affrontava le sfide l'anno scorso, cioè l'idea che ogni singolo punto vada conquistato con i denti e con la lotta».

Infine, un appello alla calma verso una rosa ancora ricca di elementi in via di inserimento: