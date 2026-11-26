Il Retroscena A Paratici non è piaciuta la comunicazione di Vanoli post Monza Fiorentina

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il DS viola non avrebbe gradito alcuni concetti espressi dall'allenatore nella conferenza stampa di Monza

La sconfitta contro il Monza continua a far discutere in casa Fiorentina. Ma a preoccupare l'ambiente viola non è soltanto quanto accaduto sul terreno di gioco. Nel post partita, infatti, alcune dichiarazioni di Paolo Vanoli avrebbero provocato malumore anche all'interno della società.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fabio Paratici non avrebbe particolarmente apprezzato alcuni dei concetti espressi dal tecnico durante la conferenza stampa. Parole che non sarebbero state condivise dal dirigente viola e che avrebbero aperto un fronte di discussione ulteriore in un momento già complicato per la squadra.

Vanoli, nel commentare la prestazione della Fiorentina, non aveva usato giri di parole. L'allenatore aveva definito quella contro il Monza la peggiore partita della sua gestione, chiedendo scusa ai tifosi e richiamando il gruppo alla necessità di ritrovare umiltà, fame e determinazione. Aveva inoltre indicato nei 40 punti l'obiettivo prioritario della stagione, rimandando ogni altro discorso al raggiungimento di quella soglia.

Proprio alcuni di questi passaggi non sarebbero stati accolti positivamente da Paratici. Il dirigente avrebbe avuto una visione differente rispetto ad alcuni messaggi lanciati pubblicamente dall'allenatore.

In una situazione nella quale servirebbero compattezza e unità d'intenti, il retroscena aggiunge un elemento di tensione da non sottovalutare. La Fiorentina è chiamata a reagire sul campo, ma la sensazione è che per il suo allenatore Udine sia già l'ultimo appello.