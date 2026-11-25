Faccia a faccia tra Vanoli e la squadra post Monza, discorso duro anche di De Gea ai compagni

Confronto teso tra allenatore, capitano e resto della squadra

Secondo quanto riportato dalla nazione ci sarebbe stato un duro faccia a faccia tra la squadra e Paolo Vanoli nello spogliatoio al termine della sfida con il Monza.

Un faccia a faccia schietto e costruttivo subito dopo il fischio finale. A parlare è stato anche capitan De Gea che con un duro discorso ha cercato di mettere i compagni di fronte alle proprie responsabilità.

Il clima resta sereno, con lo spogliatoio che ha recepito bene anche l’idea di andare in ritiro prima della sfida con l’Udinese. La sensazione è che rispetto allo scorso anno la squadra sia più consapevole del momento delicato